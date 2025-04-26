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Постекоглу: Я намагаюся змінити сприйняття Тоттенгема як клуб, що постійно падає

Олексій Погорелов — 26 квітня 2025, 11:03
Постекоглу: Я намагаюся змінити сприйняття Тоттенгема як клуб, що постійно падає
Ангелос Постекоглу
Eurosport

Головний тренер Тоттенгема Ангелос Постекоглу висловив своє невдоволення тим, що "клуб намагаються підготувати до якогось падіння".

Слова 59-річного австралійця наводить The Athletic.

Постекоглу сказав, що він намагається змінити сприйняття клубу в суспільстві. При цьому фахівець визнав, що йому це не завжди вдається робити.

"Я думаю, що існує наратив про те, що цей клуб постійно намагаються підготувати до якогось падіння. І немає жодної можливості для того, щоб закласти фундамент для чогось іншого.

Єдине, що ви точно знаєте, це те, що ви знаєте, що тут не працює. Так, я намагаюся робити речі дуже, дуже по-іншому.

Звісно, не все з цього спрацювало. Дещо пішло катастрофічно не так, я це визнаю. Але я від самого початку казав, що нам потрібно прокласти інший курс, якщо ми хочемо розірвати замкнене коло, в якому опинився цей клуб", – сказав Постекоглу.

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На думку тренера, "шпори" досі можуть виправити ситуацію, в якій опинився лондонський клуб.

"Як не дивно, ми все ще перебуваємо в тому становищі, коли можемо це робити. Я ніколи не сприймав це особисто, я ніколи не сприймав це як щось проти мене, навіть якщо це було проти мене.

Але я думаю, що існує певний наратив про те, що цей клуб знову опинився на якійсь низхідній спіралі або потрапив у ту саму кролячу нору, що й у минулому".

Завтра, 27 квітня, Тоттенгем зустрінеться з Ліверпулем у межах 34 туру АПЛ. Команді Арне Слота вистачить нічиєї, щоб гарантувати собі чемпіонський титул. Потенційно "золота" гра розпочнеться о 18:30 за київським часом.

Раніше з'явилася інформація, що Тоттенгем знайшов у Бундеслізі нового тренера, який може замінити на посаді Ангелоса Постекоглу.

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