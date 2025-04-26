Слот – про матч з Тоттенгемом: Це велика відповідальність

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот висловився напередодні матчу 34 туру чемпіонату Англії проти Тоттенгема, в якому його команді потрібно зіграти у бодай нічию, щоб стати чемпіоном.

Слова фахівця наводить ESPN.

"Це велика відповідальність. Я знаю, що востаннє Ліверпуль вигравав чемпіонат ще за часів ковіду. Нам є над чим працювати, потрібно заробити хоча б очко. Команда з нетерпінням очікує на цей матч, який обіцяє бути видатним. Єдине, чого б я бажав, щоб усі футболісти були до нього готові", – розповів Слот.

Зазначимо, що поєдинок проти "шпор" відбудеться завтра, 27 квітня о 18:30 за київським часом. У випадку позитивного для "червоних" результату матчу, Ліверпуль виграє свій другий титул чемпіона Англії в епоху Прем'єр-ліги.

Раніше нідерландський фахівець висловився про ситуацію навколо контракту Александера-Арнольда.