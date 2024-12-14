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Постекоглу – про самолюбство Вернера після критики: Мені байдуже

Володимир Максименко — 14 грудня 2024, 11:53
Постекоглу – про самолюбство Вернера після критики: Мені байдуже
Ендж Постекоглу
Goal.com

Головний тренер Тоттенгема Ендж Постекоглу прокоментував почуття Тімо Вернера, якого могла зачепити критика від наставника лондонців.

Слова фахівця наводить Sky Sports.

"Я не маю часу на такі речі. Ми тут всі у постійній сварці. Мені байдуже на самолюбство людей.

Ми хочемо чогось досягти, хочемо бути успішними. Кожному гравцю треба робити свій внесок у гру і якщо є ті, хто потребує додаткової мотивації - можливо, це не мій тип гравця.

Всі повинні розуміти ситуацію, яка в нас склалась. Ми маємо 15 здорових гравців, але я не можу вичавити з футболіста більше, ніж він може дати", – вважає Постекоглу.

У поточному сезоні Вернер зіграв 18 матчів у всіх турнірах, в яких забив один гол та віддав три результативні передачі.

Раніше захисник Тоттенгема Крістіан Ромеро прямо натякнув керівництву на необхідність здійснювати трансфери.

Тоттенгем Тімо Вернер Енджі Постекоглу

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