Постекоглу розкритикував гру Вернера у матчі з Рейнджерс

Головний тренер Тоттенгема Ендж Постекоглу розчарований грою німецького нападника Тімо Вернера в матчі з Рейнджерс (1:1) у 6 турі Ліги Європи.

Цитує тренера The Athletic.

"Він не грав на тому рівні, на якому мав би. Коли у вас є 18-річні гравці, для мене це неприйнятно. Я сказав це Тімо. Він досвідчений гравець, він футболіст збірної Німеччини. У ситуації, в якій ми зараз перебуваємо, у нас не так багато варіантів. Мені потрібно, щоб кожен принаймні виходив на поле і намагався викластися на повну. Його гра в першому таймі була неприйнятною.

Нам потрібно, щоб усі, включно з ним, робили свій внесок. Тому що у нас не вистачає глибини, щоб залишати людей поза увагою, якщо вони погано працюють. Нам потрібно, щоб вони грали свою роль. Особливо старші хлопці. Я прошу молодих хлопців виконувати велику роботу та очікую певного рівня продуктивності від старших хлопців. І сьогодні цього не було", – заявив Постекоглу.