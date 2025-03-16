Понад тисяча колумбійських футболістів оголосили про страйк

Більшість футболістів з різних ліг Колумбії оголосила про страйк через відсутність домовленостей із місцевою федерацією щодо покращення умов праці.

Про це повідомляє Міжнародна асоціація професійних футболістів (FIFPRO).

На загальних зборах за страйк проголосували 1067 з 1221 гравців проголосували за страйк, оскільки їм не вдалось досягти угоди з федерацією футболу Колумбії.

More than 1,000 professional footballers in Colombia have voted to strike after failing to reach an agreement with the Colombian Football Federation and Dimayor league on nine key issues.



A total of 1,221 players from the men's first division, the men's second division, and the… pic.twitter.com/X19EBdnGMA — FIFPRO (@FIFPRO) March 14, 2025

Основними тезами гравців щодо покращення умов праці були краще медичне страхування, участь у розподілі телевізійних прав, захист від дискримінації та переслідування.

FIFPRO висловила свою солідарність із футболістами, які намагаються покращити своє життя.

Зазначимо, що раніше клуб Першої ліги України ФСК Маріуполь вимушено оголосив про страйк, а футболісти не вийшли на черговий матч чемпіонату.

У підсумку, представник Донецької області знявся з розіграшу Першої ліги.