Ставав найкращим гравцем чемпіонату Японії: у 41-річному віці помер бразильський футболіст
Леандро Домінгес
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У 41-річному віці помер колишній бразильський футболіст Леандро Домінгес.
Про це повідомляє Mainichi.jp, а також пресслужби клубів, за які він виступав.
Причини смерті не називаються. Згідно інформації від ЗМІ, він боровся з раком яєчок з 2022 року.
Велику частину кар'єри бразилець провів в Японії. Грав за Кашіву Рейсол, Нагою Грампус та Йокогаму.
Разом із Кашівою в 2010 році виграв другий дивізіон Японії, а в наступному сезоні став чемпіоном Японії. Леандро за підсумками того сезону став найкращим гравцем J-League.
У Бразилії грав за Віторію, Крузейро, Флуміненсе, Португезу та Бетім.
Нагадаємо, бразильський гравець чеського Пардубіце Леандро Ліма раптово помер у 23-річному віці.