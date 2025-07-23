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Загинув батько футболіста Динамо

Олександр Булава — 23 липня 2025, 18:56
Загинув батько футболіста Динамо
Анхель Торрес
ФК Динамо Київ

У Колумбії загинув батько вінгера київського Динамо Анхеля Торреса.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі смерті чоловіка не розголошуються.

"Весь колектив ФК Динамо (Київ) висловлює щирі слова співчуття нашому гравцеві та всій його родині у зв’язку з тяжкою втратою.

У цей складний час ми разом з тобою, Анхель. Уся команда, тренерський штаб і керівництво клубу поділяють твій біль і сумують разом з твоєю родиною!", – йдеться в повідомленні клубу.

Нагадаємо, що Динамо уклало угоду з 25-річним колумбійським вінгером Анхелем Торресом на початку травня. Контракт із південноамериканським легіонером, який мав статус вільного агента, чинний три роки.

Кияни заявили Торреса на два останніх тури УПЛ минулого сезону, однак в офіційних матчах він так і не дебютував.

Динамо Київ Анхель Торрес

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