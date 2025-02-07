Ефект Кочергіна: Ракув зняв відео під пісню з легендарного українського фільму

Ракув, за який виступає український хавбек Владислав Кочергін, поділився у соцмережах новим відео зі зборів, в якому звучить українська пісня.

Польський клуб опублікував в Тіктоці ролик, на якому гравці просто йдуть доріжкою та слухають музику на колонці. Проте не все так просто.

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СММник Ракува поставив фоном пісню "Танцювала риба з раком", яка стала хітом останнім часом у соціальних мережах. Користувачам знайомі ці слова через відомий фільм "Пропала грамота" та рекламу магазину "Сільпо" з 2009 року.

Насправді ж, історія цієї пісні має польсько-українське коріння і точно не можна сказати, кому належить авторство. Проте саме наша версія є найбільш поширеною.

Нагадаємо, цього сезону на рахунку 28-річного футболіста 4 голи та 2 результативні передачі в 19 матчах польського чемпіонату.

Чинний контракт Кочергіна з Ракувом розрахований до літа цього року.

Раніше повідомлялося, що на футболіста претендує клуб із МЛС. Українець вже зробив офіційну заяву з цього приводу.