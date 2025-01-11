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Кочергін відреагував на інтерес Лос-Анджелеса

Олександр Булава — 11 січня 2025, 19:32
Кочергін відреагував на інтерес Лос-Анджелеса
ФК Ракув

Український вінгер Ракува Владислав Кочергін відреагував на інформацію про зацікавленість клубу МЛС Лос-Анджелеса.

Цитує гравця "Український футбол".

"Навіть не знаю, що вам відповісти. Поки не можу сказати, правда це чи ні. Те, що мною цікавляться інші клуби, мені, звісно, приємно, але… На це питання вам можуть більш предметно відповісти мої агенти. Нині я перебуваю у розташуванні Ракува на навчально-тренувальному зборі", – розповів футболіст.

За словами гравця, його чинний контракт з польським клубом розрахований до 30 червня.

"Контракт із Ракувом у мене до 30 червня, але в ньому прописана опція продовження. Не автоматична. Будемо вирішувати з клубом", – розповів Кочергін.

Кочергін виступає за Ракув з березня 2022 року. Тransfermarkt оцінює гравця у 2 млн євро. У поточному сезоні Владислав зіграв за команду 19 матчів, забив 4 голи та віддав 3 асисти.

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