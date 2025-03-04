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Полісся підпише таланта Чорноморця

Олександр Булава — 4 березня 2025, 18:39
Полісся підпише таланта Чорноморця
ФК Полісся

Житомирське Полісся завершує перехід півзахисника одеського Чорноморця U-19 Єгора Каптенка.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Очікується, що футболіст приєднається до юнацької команди житомирського клубу. Цей трансфер може стати черговим кроком у розвитку співпраці між клубами.

У поточному сезоні на рахунку гравця 18 матчів у чемпіонаті U-19.

Зазначається, що увагу Полісся гравець привернув індивідуальним діям. Зокрема, він відзначився дублем у поєдинку проти Шахтаря (3:6).

Раніше Полісся підписало 18-річного бразильського голкіпера Рафаела Нунеса, який раніше виступав за юнацьку команду Фламенго.

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