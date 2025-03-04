Полісся підпише таланта Чорноморця

Житомирське Полісся завершує перехід півзахисника одеського Чорноморця U-19 Єгора Каптенка.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Очікується, що футболіст приєднається до юнацької команди житомирського клубу. Цей трансфер може стати черговим кроком у розвитку співпраці між клубами.

У поточному сезоні на рахунку гравця 18 матчів у чемпіонаті U-19.

Зазначається, що увагу Полісся гравець привернув індивідуальним діям. Зокрема, він відзначився дублем у поєдинку проти Шахтаря (3:6).

Раніше Полісся підписало 18-річного бразильського голкіпера Рафаела Нунеса, який раніше виступав за юнацьку команду Фламенго.