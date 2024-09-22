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Полісся та ЛНЗ визначилися зі складами на матч 7 туру УПЛ

Андрій Яросименко — 22 вересня, 17:00
Полісся та ЛНЗ визначилися зі складами на матч 7 туру УПЛ
УПЛ

Житомирське Полісся та черкаський ЛНЗ назвали стартові склади команд на матч 7 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Про це повідомляють клубні пресслужби.

Полісся: Волинець, Чоботенко, Віалле, Михайличенко, Майсурадзе, Бабенко, Крушинський, Таллес, Назаренко, Гуцуляк, Пайшао.

ЛНЗ: Кучеренко, Путря, Саліху, Муравський, Пасіч, Нонікашвілі, Бойко, Яшарі, Авагімян, Топалов, Момо.

Зазначимо, що матч відбудеться сьогодні, 22 вересня, початок заплановано на 18:00 за київським часом.

Наразі "вовки" посідають 3 місце у таблиці чемпіонату, маючи в активі 13 очок. ЛНЗ розташувався на 6 позиції з 10 очками.

Напередодні Динамо втратило очки в грі з Рухом, Олександрія розібралася з Лівим берегом. Також Карпати завдяки неймовірному голу Тараса Саківа здолали Чорноморець.

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