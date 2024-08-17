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Полісся та Інгулець назвали стартові склади на матч 3 туру УПЛ

Руслан Травкін — 17 серпня, 14:36
Полісся та Інгулець назвали стартові склади на матч 3 туру УПЛ

Житомирське Полісся та Інгулець назвали стартові склади на матч третього туру УПЛ сезону-2024/25

Полісся: Кудрик, Майсурадзе, Віале, Чоботенко, Смоляков, Гуцуляк, Лєднєв, Бабенко, Мустафаєв, Назаренко, Бстріч.

Запасні: Луївер, Пайшао, Шастал, Таллес, Крушинський, Борел, Макуана, Матич, Михайліченко, Поспєлов.

Інгулець: Паламарчук, Мельничук, Шершень, Вілівальд, Дубілей, Богунов, Пятов, Лісняк, Білоцерковець, Козак, Волохатий.

Запасні: Жилкін, Сидоренко, Малиш, Сад, Кисленко, Лосенко, Могильний, Петько, Пушкарьов, Резепов, Чабан.

Матч розпочнеться о 15:30.

Нагадаємо, у другому турі житомиряни сенсаційно перемогли Шахтар, Інгулець розписав мирову із Колосом.

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