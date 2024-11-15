Ювентус домовився про розірвання контракту з Погба – ЗМІ

Туринський Ювентус домовився з французьким півзахисником Полем Погба щодо розірвання контракту.

Про це повідомляє Ilbianconero.com.

Наразі гравцем цікавляться команди з Англії, Європи та Саудівської Аравії, але переговори про подальше працевлаштування гравця розпочнуться після розірвання угоди з туринцями.

Нагадаємо, недавно термін дискваліфікації Погба за допінг скоротили з чотирьох років до 18 місяців, 31-річний хавбек зможе повернутися в гру в березні наступного року. Попри це, Ювентус все одно планує розірвати контракт з чемпіоном світу 2018 року.

Востаннє Погба з’являвся на полі в офіційному матчі 3 вересня 2023 року в поєдинку Серії А проти Емполі (перемога Ювентуса 2:0). Після цього стало відомо про те, що в організмі було виявлено метаболіти тестостерону.