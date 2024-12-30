Показали червону картку: у Грузії провели акцію протесту проти президента Кавелашвілі

У столиці Грузії Тбілісі відбулась акція протесту проти нового президента країни Міхеіла Кавелашвілі.

Про це повідомляє Ехо Кавказу.

Таким чином, мітингарі висловили протест проти обрання ексфутболіста Манчестер Сіті без їхньої участі. Нагадаємо, вперше президента Грузії обирало не населення країни, а виборча колегія.

Легітимність виборів не визнає ані опозиція, ані Саломе Зурабішвілі.

Нагадаємо, що 2016 року колишній спортсмен вибрався від Грузинської мрії до парламенту, а у березні цього року увійшов до групи Сила народу, заснованої кількома вихідцями з Грузинської мрії.

Раніше інший грузинський ексфутболіст потрапив під санкції президента України.