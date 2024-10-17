Погба: Я люблю перемагати чесно, і люди це знають

Зірковий півзахисник Ювентуса Поль Погба заявив, що ніколи б не став навмисто вдаватися до допінгу, адже любить здобувати перемоги чесним шляхом.

Його слова передає Yahoo.

"Коли ви бачите мене, ви знаєте мене, і люди знають мене, тому навіть коли все це сталося, вони говорили: Ні, ми точно знаємо Поля, він ніколи б цього не зробив. Якщо він це зробив, то він не знав, або це було не навмисно. І це абсолютна правда. Я чесна людина і я б сказав: Так, я зробив це, тому що відчував, що мені це потрібно, але це не так. Я не обманщик. Я людина, яка любить свій вид спорту, я люблю грати й ніколи б не пішов на це. Я не люблю шахраювати. Я люблю вигравати чесно, і люди це знають", – сказав Погба.

Нещодавно стало відомо про скорочення термінів дискваліфікації Погба за допінг з 4 років до 18 місяців після виграної апеляції. Француз був відсторонений від футболу з 11 вересня 2023 року.

Він зможе повернутися до тренувань у січні 2025 року, а з березня матиме право брати участь в офіційних матчах. Попри це, Ювентус все одно планує розірвати контракт з хавбеком.