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Півзахисник збірної Грузії: Повірте, ми добре вивчили збірну України

Ігор Чернявський — 16 листопада 2024, 00:55
Півзахисник збірної Грузії: Повірте, ми добре вивчили збірну України
AP/Tamuna Kulumbegashvili

Півзахисник збірної Грузії Ніка Квеквескірі впевнений, що він та його партнери добре вивчили сильні та слабкі сторони українських футболістів.

Про це він сказав у коментарі для Суспільного.

"Українські гравці і збірна відома на всю Європу, і нам не треба якихось додаткових досліджень про їхні сильні чи слабкі якості. Повірте, ми їх добре вивчили. Нам треба продемонструвати це на полі", – сказав Квеквескірі.

Нагадаємо, місяць тому в номінально домашньому матчі Україна мінімально перемогла Грузію завдяки голу Михайла Мудрика. Поєдинок у Тбілісі відбудеться вже завтра, 16 листопада. Початок гри – о 19:00. Чемпіон проведе текстову трансляцію поєдинку.

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