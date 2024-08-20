Півзахисник Зальцбурга: Динамо — це дуже розумна та сильна команда

Півзахисник Зальцбурга Мусса Єо заявив, що Динамо в статусі "андердога" вибило Рейнджерс з плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2024/25, тому це дуже розумна та сильна команда.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Динамо в статусі "андердога" вибило Рейнджерс з блискучою виїзною перемогою. Наш аналіз цього клубу показав, що проти нас гратиме дуже розумна та сильна команда.

Для нас важливо отримати хорошу позицію для матчу-відповіді в Зальцбурзі. Ми наполегливо працюватимемо, щоб цього досягти", — сказав Єо.

Нагадаємо, Динамо у плейоф кваліфікації ЛЧ зустрінеться із Ред Булл Зальцбург. Перший матч буде номінально домашнім для киян, та відбудеться 21 серпня у польському місті Люблін на "Люблін Арені", початок — о 22:00 за київським часом.

Матч-відповідь пройде 27 серпня, на домашньому стадіоні австрійців "Ред Булл Арена", початок запланований на 22:00 за київським часом.