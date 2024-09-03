Ігнатенко розповів, чому вирішив перебратися у Слован

Український півзахисник Данило Ігнатенко розповів, що перейшов у словацький Слован, тому що мріє грати у Лізі Чемпіонів.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Задоволений перейти до Слована, починаю новий етап у своїй кар'єрі. Хочу допомогти команді, яка зіграє у Лізі чемпіонів. Це завжди було моєю мрією, тому я вже чекаю на матчі команди, особливо на прекрасному домашньому стадіоні", — сказав Ігнатенко.

Нагадаємо, що 27-річний Ігнатенко та Слован погодили контракт на три роки. Хавбек перебрався до команди на правах вільного агента, адже Бордо, за який українець грав із січня 2022 року, мав серйозні фінансові проблеми. Згодом "жирондинці" втратили професійний статус.