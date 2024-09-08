Беллінгем може відновитися після травми раніше зазначеного терміну

Відновлення півзахисника Реала Джуда Беллінгема після травми стопи проходить швидше, ніж очікували лікарі.

Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, Беллінгем буде включений до заявки Реала на матч Ла Ліги проти Реал Сосьєдада, який пройде 14 вересня.

Зазначимо, що травму Беллінгем отримав наприкінці серпня. Cпочатку прогнозувалося, що він пропустить приблизно місяць.

У сезоні-2024/25 гравець зіграв 4 матчі на клубному рівні, у яких відзначився 2 результативними передачами.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що центральний захисник Реала Едер Мілітао травмувався в розташуванні збірної Бразилії.

Відтак Мілітао став уже сьомим гравцем Реала, який наразі відновлюється від травми. Раніше ушкоджень зазнали Джуд Беллінгем, Едуардо Камавінга, Орельєн Чуамені, Давід Алаба, Дані Себальос та Ферлан Менді.