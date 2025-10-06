Півзахисник Ліверпуля отримав травму у розташуванні національної збірної
Ватару Ендо
Ліверпуль
Півзахисник Ліверпуля та збірної Японії Ватару Ендо не допоможе своїй національній команді у найближчих матчах через травму.
Про це повідомила пресслужба "червоних".
Хавбек отримав виклик на товариські матчі з Парагваєм та Бразилією, але згодом федерація повідомила: футболіст повертається в Англію через травму.
Втім, ані клуб, ані у Японії характер ушкодження Ендо не повідомили.
Цього сезону Ендо зіграв шість матчів у всіх турнірах, записавши на свій рахунок одну результативну передачу.
Напередодні Ліверпуль програв Челсі в АПЛ та залишив перше місце турнірної таблиці.