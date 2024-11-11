Мілан націлився на хавбека Ліверпуля

Опорний півзахисник збірної Японії Ватару Ендо може найближчим часом покинути Ліверпуль.

Про це повідомляє CaughtOffside.

31-річний хавбек незадоволений кількістю ігрової практики, яку він отримує на Енфілді, і хоче змінити клуб. Ліверпуль готовий розглянути пропозиції щодо Ендо та сподівається отримати за нього 15-18 мільйонів євро.

Головним претендентом на японця на даний момент вважається Мілан, який шукає підсилення в центр поля.

Ендо перейшов у Ліверпуль влітку 2023 року зі Штутгарта за 20 мільйонів євро. У поточному сезоні взяв участь у 8 матчах в усіх турнірах, при цьому в основі виходив лише у двох поєдинках Кубку ліги.

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