Мілан націлився на хавбека Ліверпуля
Ватару Ендо
ФК Ліверпуль
Опорний півзахисник збірної Японії Ватару Ендо може найближчим часом покинути Ліверпуль.
Про це повідомляє CaughtOffside.
31-річний хавбек незадоволений кількістю ігрової практики, яку він отримує на Енфілді, і хоче змінити клуб. Ліверпуль готовий розглянути пропозиції щодо Ендо та сподівається отримати за нього 15-18 мільйонів євро.
Головним претендентом на японця на даний момент вважається Мілан, який шукає підсилення в центр поля.
Ендо перейшов у Ліверпуль влітку 2023 року зі Штутгарта за 20 мільйонів євро. У поточному сезоні взяв участь у 8 матчах в усіх турнірах, при цьому в основі виходив лише у двох поєдинках Кубку ліги.
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