Бразильський новачок Чорноморця травмувався під час тренування

Півзахисник Чорноморця Жоао Нето травмував коліно на тренуванні.

Про це повідомляє пресслужба одеського клубу.

Про терміни відновлення 21-річного бразильського футболіста, який приєднався до клубу у серпні, не повідомляється.

"Вчора на тренуванні отримав пошкодження коліна. Попереду лікування та відновлення. Чекаємо на полі ще сильнішого Жоао!", – йдеться у повідомленні клубу.

Нагадаємо, Чорноморець після поразки від Карпат має у своєму активі 6 балів та посідає 12-те місце у турнірній таблиці чемпіонату. У наступному турі "моряки" зустрінуться з ЛНЗ (28 вересня).