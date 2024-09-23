Бразильський новачок Чорноморця травмувався під час тренування
Жоау Нето
ФК Чорноморець
Півзахисник Чорноморця Жоао Нето травмував коліно на тренуванні.
Про це повідомляє пресслужба одеського клубу.
Про терміни відновлення 21-річного бразильського футболіста, який приєднався до клубу у серпні, не повідомляється.
"Вчора на тренуванні отримав пошкодження коліна. Попереду лікування та відновлення. Чекаємо на полі ще сильнішого Жоао!", – йдеться у повідомленні клубу.
Нагадаємо, Чорноморець після поразки від Карпат має у своєму активі 6 балів та посідає 12-те місце у турнірній таблиці чемпіонату. У наступному турі "моряки" зустрінуться з ЛНЗ (28 вересня).