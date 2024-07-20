Вінгер Челсі зацікавив Ньюкасл

Півзахисник лондонського Челсі Ноні Мадуеке зацікавив Ньюкасл.

Про це повідомляє Football insider.

За інформацією джерела, клуби ще не проводили переговори про трансфер гравця, адже спочатку "сороки" хочуть дізнатися, чи відпустять Челсі футболіста.

22-річний вінгер потрапив до короткого списку разом із такими гравцями, як Джаррод Бовен із Вест Гема та Крісенсіо Саммервіль із Лідс Юнайтед, оскільки Ньюкасл прагне покращити свої можливості на правому фланзі.

В минулому сезоні Мадуеке зіграв у 34 матчах, у яких забив 8 голів та віддав три результативні передачі. На Transfermarkt вартість гравця оцінюється у 28 млн євро.

Нагадаємо, раніше з'явилась інформація, що головний тренер Ньюкасла Едді Гау може очолити збірну Англії замість Гарета Саутгейта, який покинув команду раніше, але клуб спростував ці чутки.