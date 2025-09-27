Крапивцов та Синчук зіграють з перших хвилин проти Південної Кореї в першому турі чемпіонату світу

Збірна України U-20 років визначилась зі стартовим складом на матч першого туру групового етапу чемпіонату світу проти Південної Кореї.

Про це повідомила пресслужба УАФ.

Так, головні зірки команди Владислав Крапивцов та Геннадій Синчук розпочнуть матч з перших хвилин.

Склад збірної України U-20: Крапивцов, Гусєв, Мельниченко, Киричок, Будко, Вернаттус, Синчук, Кревсун, Шах, Караман, Пищур

УАФ

Стартовий свисток поєдинку з Південною Кореєю пролунає о 23:00 за київським часом.

Нагадаємо, що у групі B разом з Україною також грають Парагвай та Панама.

Раніше видатний екстренер Волині Віталій Кварцяний прокоментував відсутність у заявці України Тараса Михавка.