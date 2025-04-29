Президент Барселони покликав на "перекур" голкіпера після перемоги у Кубку Іспанії

Після емоційного тріумфу Барселони над Реалом у фіналі Кубку Іспанії у соцмережах активно розповсюджуються меми із президентом і голкіпером клубу.

Під час церемонії нагородження Жоан Лапорта традиційно вітав команду із перемогою, тиснувши усім руки, але коли черга дійшла до Войцеха Щенсного – градус серйозності трохи спав.

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Голова "синьо-гранатових" запропонував поляку вийти "на перекур" після вручення трофею. Той лише посміхаючись потиснув руку.

Нагадаємо, у фіналі Кубку Іспанії Барселона здолала Реал із рахунком 3:2, забивши вирішальний гол в екстра-таймі.

Після матчу центрбек "вершкових" Антоніо Рюдігер проявив себе не з найкращого боку, кинувшись на суддю через назначений штрафний.