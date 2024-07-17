Піхальонок — про матч проти Партизана: Серби грають у силовий футбол, буде багато боротьби
Півзахисник київського Динамо Олександр Піхальонок вважає, що у матчі проти Партизана буде багато боротьби.
Про це він сказав для пресслужби клубу.
"Серби завжди грають дуже силовий футбол, буде багато боротьби, в цій компоненті не треба програти. Настрій на гру завжди — на кожному матчі повинно бути 100% самовіддачі. Якщо брати до уваги кваліфікацію, то треба проходити першого суперника, це дуже важливо, дуже.
Очікуємо на вболівальників, запрошуємо на стадіон, їхня підтримка дуже важлива для нас", — сказав футболіст.
Перший матч між Динамо і Партизаном відбудеться 23 липня в Любліні, а матч-відповідь команди проведуть 31 липня в Белграді.
Нагадаємо, напередодні сербський клуб їздив на товариський турнір у країну-терористку. Раніше головний тренер суперників киян Александар Станоєвич заявив, що київське Динамо знаходиться на одному рівні з московським однойменним клубом.