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Могли забивати більше: Піхальонок — про мінімальну перемогу над ЛНЗ

Руслан Травкін — 1 вересня, 19:14
Могли забивати більше: Піхальонок — про мінімальну перемогу над ЛНЗ
Олександр Піхальнок
Динамо Київ

Хавбек київського Динамо Олександр Піхальонок прокоментував мінімальну перемогу "біло-синіх" (1:0) над ЛНЗ у 5 турі Української Прем'єр-ліги.

Його слова цитує пресслужба Динамо.

"Попри мінімальну перемогу, ми володіли ініціативою, могли забивати більше, але лише один забитий м’яч та слизька перевага до фінального свистка. У ЛНЗ були простріли, стандарти, і десь цілком могло залетіти. Тому треба було забивати другий-третій м’ячі та закривати матч".

Також півзахисник відмітив підтримку вболівальників на грі.

"Це кайф грати з уболівальниками. Не знаю, скільки сьогодні було людей – десь під дві тисячі, напевно. І це справжній кайф. Коли порожні трибуни, то це зовсім інша атмосфера. Сьогодні нас дуже добре підтримували, тож дякую за підтримку. Ця перемога, звісно, для них", — сказав Піхальнок.

Столична команда виграла третій поєдинок поспіль, перервавши триматчеву переможну серію ЛНЗ. В обох клубів по 9 очок у турнірній таблиці, проте Динамо ще не втрачало балів і має дві гри в запасі. У шостому турі кияни зіграють на виїзді проти луганської Зорі

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