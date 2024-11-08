Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Кремінь прийме Полтаву, Металіст 1925 на виїзді зіграє проти Вікторії: трансляція матчів 16 туру Першої ліги

Руслан Травкін — 8 листопада 2024, 07:58
Кремінь прийме Полтаву, Металіст 1925 на виїзді зіграє проти Вікторії: трансляція матчів 16 туру Першої ліги

Сьогодні, 8 листопада, у межах 16 туру Першої ліги України відбудуться 2 матчі.

Аутсайдер групи Б Кремінь прийме Полтаву, яка, навпаки, бореться за найвищі місця.

Металіст 1925 у гостях спробує набрати 3 очки проти Вікторії. Харків'яни наразі мають 23 очки, що дозволяє посідати 4 місце, а сумський клуб йде слідом за ними, маючи 19 балів.

Чемпіонат України – Перша ліга-2024/25

12:00 Кремінь – Полтава

13:00 Вікторія Суми – Металіст 1925

Нагадаємо, що у попередньому турі команда Ван Леувена завдяки дублю Моури обіграла МФК Металург.

LIVE трансляція Вікторія Кремінь Металіст 1925 Чемпіонат України, Перша ліга Полтава Розклад матчів

Металіст 1925

ЮКСА здолала Кремінь, Металіст 1925 з дублем Моури переграв Металург у 15 турі Першої ліги
Гаджиєв: Шукав команду, яка була готова вилікувати мене
Металіст 1925 обіграв Діназ, Буковина зіграла внічию з Епіцентром у 14 турі Першої ліги
Агробізнес зазнав другої поразки поспіль у Першій лізі, перемоги Миная і Металіста 1925
Епіцентр прийме Металіст, Агробізнес зустрінеться з Прикарпаттям у 13 турі Першої ліги

Останні новини