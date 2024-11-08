Кремінь прийме Полтаву, Металіст 1925 на виїзді зіграє проти Вікторії: трансляція матчів 16 туру Першої ліги

Сьогодні, 8 листопада, у межах 16 туру Першої ліги України відбудуться 2 матчі.

Аутсайдер групи Б Кремінь прийме Полтаву, яка, навпаки, бореться за найвищі місця.

Металіст 1925 у гостях спробує набрати 3 очки проти Вікторії. Харків'яни наразі мають 23 очки, що дозволяє посідати 4 місце, а сумський клуб йде слідом за ними, маючи 19 балів.

Чемпіонат України – Перша ліга-2024/25

12:00 Кремінь – Полтава

13:00 Вікторія Суми – Металіст 1925

Нагадаємо, що у попередньому турі команда Ван Леувена завдяки дублю Моури обіграла МФК Металург.