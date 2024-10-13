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Агробізнес у гостях зіграє проти Миная, Металіст зіграє проти Ниви у 12 турі Першої ліги

Руслан Травкін — 13 жовтня, 09:32
Агробізнес у гостях зіграє проти Миная, Металіст зіграє проти Ниви у 12 турі Першої ліги
ПФЛ

Сьогодні, 12 жовтня, у межах 12 туру чемпіонату Першої ліги відбудуться 3 матчі.

Агробізнес із міста Волочиськ, який має 9 перемог у 9 матчах, відправиться до колишнього учасника УПЛ Миная. Колектив Любеновича має лише 6 очок і посідає передостаннє місце у групі А.

Металіст в Ужгороді зіграє проти тернопільської Ниви, а Буковина прийме Поділля.

Чемпіонат України – Перша ліга-2024/25
13 жовтня, 12 тур

12:00 Металіст – Нива Тернопіль

13:00 Минай – Агробізнес

14:30 Буковина – Поділля

Нагадаємо, у попередньому турі Агробізнес переміг Буковину, Металіст 1925 розгромив Кремінь, а Прикарпаття зіграло в суху нічию з Минаєм.

Агробізнес Буковина Металіст Минай Нива Тернопіль Чемпіонат України, Перша ліга Поділля Розклад матчів

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