Ференцварош оголосив про підписання переможця Ліги чемпіонів у складі Ліверпуля
Набі Кейта
Фото Bild
Один із лідерів угорського футболу Ференцварош оголосив про підписання півзахисника Вердера Набі Кейта.
Орендна угода розрахована до літа 2025 року.
Нагадаємо, кар'єра гвінейця дійшла свого кінця у Вердері через зухвалу поведінку Набі. Хавбек відмовився їхати на матч 29-го туру Бундесліги сезону-2023/24 через те, що не потрапив до основного складу на гру.
У футболці бременського клубу Кейта зіграв всього п'ять матчів, у яких не зміг відзначитись результативними діями.
Окрім Вердера, гравець встиг пограти за РБ Лейпциг, Зальцбург, та Ліверпуль, у складі якого виграв Лігу чемпіонів у 2019 році.