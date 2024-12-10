Ференцварош оголосив про підписання переможця Ліги чемпіонів у складі Ліверпуля

Один із лідерів угорського футболу Ференцварош оголосив про підписання півзахисника Вердера Набі Кейта.

📣 ANNOUNCEMENT!

The CL winner former Liverpool player Naby Keita has signed with Ferencváros! ✍️💚 pic.twitter.com/nd6w1Fa03q — Ferencvárosi TC (@Fradi_HU) December 10, 2024

Орендна угода розрахована до літа 2025 року.

Нагадаємо, кар'єра гвінейця дійшла свого кінця у Вердері через зухвалу поведінку Набі. Хавбек відмовився їхати на матч 29-го туру Бундесліги сезону-2023/24 через те, що не потрапив до основного складу на гру.

У футболці бременського клубу Кейта зіграв всього п'ять матчів, у яких не зміг відзначитись результативними діями.

Окрім Вердера, гравець встиг пограти за РБ Лейпциг, Зальцбург, та Ліверпуль, у складі якого виграв Лігу чемпіонів у 2019 році.