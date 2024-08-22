Михавко: Пенальті від Зальцбурга сильно вдарило по психіці Динамо

Захисник київського Динамо Тарас Михавко розповів про важливий момент матчу плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів проти австрійського Ред Булл Зальцбург, який вдарив по психіці киян.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Прикро, що пропустили, хоча могли забивати. У нас також були моменти, але не опускаємо руки, тому що є матч-відповідь і ми будемо готуватися та аналізувати свої помилки. Я думаю, що все буде добре, налаштовані на другий матч, підійдемо з хорошим настроєм і будемо грати.

Зальцбург хороша команда, вони тримали темп і було нелегко, але ми знали що так буде, на цьому етапі всі команди хороші. Ми пропустили прикрий м'яч у першому таймі, хотіли забити та виходили на другий тайм, щоб зрівняти рахунок, але нам поставили пенальті. На жаль, це психологічно по нас вдарило", — сказав Тарас.