Планується підсилення: новий наставник Кривбаса розповів про можливі трансфери

Новий головний тренер Кривбаса Патрік ван Леувен розповів про можливі підсилення команди на сезон 2025/26.

Слова фахівця наводить клубна пресслужба.

"Для мене завжди було ключовим інтегрувати молодих футболістів у професійні команди та давати їм шанс. Говорив із президентом та генеральним директором клубу. Планується підсилення – нові футболісти, які зроблять команду сильнішою", – запевнив тренер.

Він також оцінив перспективи криворізької команди.

"У Кривбаса хороша інфраструктура. Це чудова можливість для гравців прогресувати і досягати великих успіхів. Минулого сезону Кривбас грав у єврокубках – це показує, що українські команди мають потенціал", – підкреслив ван Леувен.

Попереднім місцем роботи Ван Леувена був Металіст 1925, який він очолював у 2024-2025 роках. Також працював головним тренером у Маккабі Тель-Авів, луганській Зорі та донецькому Шахтарі.

Нагадаємо, в останньому матчі ще під керівництвом Юрія Вернидуба Кривбас зіграв унічию з Поліссям та не зміг потрапити у єврокубки на наступний сезон.