Інфантіно скликатиме екстрену нараду з телекомпаніями через відсутність транслятора клубного ЧС-2025

Президент ФІФА Джанні Інфантіно організував екстрену нараду з керівниками світового телебачення на п'ятницю, 20 вересня. Швейцарський функціонер хоче підвищити інтерес до клубного чемпіонату світу-2025, оскільки керівний орган світовим футболом досі не оголосив угоди про трансляцію турніру.

Про це повідомляє видання The Athletic.

Зазначається, що керівництво ФІФА занепокоєно через нестабільну ситуацію з майбутнім мовником змагань, що мають відбутися в США з 15 червня по 13 липня 2025 року. Окрім проблем з трансляцією у турніру також немає спонсорів, чіткого місця проведення або тренувальних баз.

Також клуби, які вже кваліфікувалися на турнір, зокрема Реал, Баварія, Манчестер Сіті, ПСЖ та Челсі, ще не отримали інформації про призові, які будуть розігруватися. За інформацією джерела, найбільші європейські клуби заклали у свої бюджети на рік прибутки в розмірі понад 50 млн доларів, однак не зрозуміло, як ФІФА планує фінансувати ці кошти.

Керівний орган світового футболу вів переговори з компанією Apple про глобальну угоду щодо трансляції турніру, однак контракт так і не був підписаний, тому в липні цього року ФІФА оголосила тендер на залучення спонсорів трансляції з усього світу для проведення перших двох клубних чемпіонатів світу у 2025 та 2029 роках. Проте через два місяці жодної інформації про можливого інвестора не надійшло.

The Athletic повідомляє, що мовники побоюються через малу обізнаність публіки про турнір, а також відсутність популярних клубів, зокрема Манчестер Юнайтед, Арсенала, Ліверпуля, Барселони або Мілана. Не пройшов кваліфікацію і Аль-Наср з Кріштіану Роналду, а доля Інтер Маямі Ліонеля Мессі ще невідома.

Ще однією проблемою ФІФА є невдоволення гравців через велику кількість матчів. Раніше ми повідомляли, що Міжнародна федерація асоціацій професійних футболістів (FIFPro) подала до суду на ФІФА через проведення клубного чемпіонату світу-2025.

Нагадаємо, що лубний чемпіонат світу відбудеться в США з 15 червня по 13 липня 2025 року. У ньому візьмуть участь 32 команди, з них 12 — з Європи. Нещодавно визначився останній учасник від Європи на турнір.