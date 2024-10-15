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Панатінаїкос платитиме зарплату померлого гравця його сім'ї

Руслан Травкін — 15 жовтня, 19:47
Панатінаїкос платитиме зарплату померлого гравця його сім'ї
Джордж Болдок
Панатінаїкос

Грецький Панатінаїкос продовжить платити зарплату Джорджа Болдока, який помер через нещасний випадок, сім'ї футболіста.

Про це пише Sport24.gr.

31-річний гравець посилив афінський клуб влітку цього року, підписавши 3-річну угоду. "Зелені" продовжать платити кошти його дружині, щоб підтримати її та неповнолітню дитину.

Не виключено, що Панатінаїкос організує також благодійний матч, всі кошти з якого також передадуть сім'ї Болдока.

Нагадаємо, Болдона знайшли у басейні власного будинку без ознак життя.

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