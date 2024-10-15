Панатінаїкос платитиме зарплату померлого гравця його сім'ї

Грецький Панатінаїкос продовжить платити зарплату Джорджа Болдока, який помер через нещасний випадок, сім'ї футболіста.

Про це пише Sport24.gr.

31-річний гравець посилив афінський клуб влітку цього року, підписавши 3-річну угоду. "Зелені" продовжать платити кошти його дружині, щоб підтримати її та неповнолітню дитину.

Не виключено, що Панатінаїкос організує також благодійний матч, всі кошти з якого також передадуть сім'ї Болдока.

Нагадаємо, Болдона знайшли у басейні власного будинку без ознак життя.