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Медики назвали причину смерті гравця збірної Греції та Панатінаїкоса

Олексій Мурзак — 10 жовтня, 17:30
Медики назвали причину смерті гравця збірної Греції та Панатінаїкоса
Джордж Болдок
AP

Причиною смерті грецького футболіста Панатінаїкоса Джорджа Болдока стало утоплення.

Про це повідомляє news24/7.

Як з'ясувалося, 31-річний Балдок заковтнув воду живцем. Жодних слідів, синців або травм, які б вказували на будь-який злочин або насильницьку смерть, не було.

Розтин було проведено на кафедрі судово-медичної експертизи Афінського університету, а також були проведені необхідні токсикологічні дослідження, результати яких поки що не опубліковано, оскільки для їх аналізу потрібен певний час.

У Греції помер 31-річний правий захисник Панатінаїкоса та національної збірної країни Джордж Болдок. Як повідомляють ЗМІ, тіло футболіста було знайдене вдома у басейні.

смерть Джордж Болдок

Джордж Болдок

Помер захисник Панатінаїкоса: його знайшли у басейні власного будинку

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