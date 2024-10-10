Медики назвали причину смерті гравця збірної Греції та Панатінаїкоса

Причиною смерті грецького футболіста Панатінаїкоса Джорджа Болдока стало утоплення.

Про це повідомляє news24/7.

Як з'ясувалося, 31-річний Балдок заковтнув воду живцем. Жодних слідів, синців або травм, які б вказували на будь-який злочин або насильницьку смерть, не було.

Розтин було проведено на кафедрі судово-медичної експертизи Афінського університету, а також були проведені необхідні токсикологічні дослідження, результати яких поки що не опубліковано, оскільки для їх аналізу потрібен певний час.

У Греції помер 31-річний правий захисник Панатінаїкоса та національної збірної країни Джордж Болдок. Як повідомляють ЗМІ, тіло футболіста було знайдене вдома у басейні.