Паляниця: Команді Реброва потрібно грати лише на перемогу

Колишній нападник національної збірної України Олександр Паляниця вважає, що національній команді під силу здолати команду Грузії навіть попри відсутність низки ключових гравців.

Цитує Паляницю Sport.ua.

"Те, що завтра через травми буде відсутня ціла група українських збірників, повинно тільки згуртувати нашу головну команду. Тим паче, що турнірне становище змушує підопічних Сергія Реброва грати лише на перемогу. Сподіваюся, що скажуть своє вагоме слово й дебютанти. В пресі після свого виклику вони заявляли, що збулася їхня мрія. Тепер в них є шанс доказати, що тренерський штаб не помилився зі своїм вибором", – сказав Паляниця.

Зазначимо, що тренерський штаб національної команди зіткнувся з суттєвими кадровими втратами – 8 футболістів не зможуть допомогти команді. Чемпіон підготував список втрат України та розповів, кого Ребров викликав на заміну травмованим гравцям.

Нагадаємо, свій наступний поєдинок Україна проведе 11 жовтня проти Грузії (номінально домашня гра). За три дні після того на українців очікує протистояння з Чехією.

У вересневих матчах українці поступилися Албанії (2:1) та Чехії (3:2). Після цих поєдинків Україна посідає останню сходинку у групі, лідером є Грузія.