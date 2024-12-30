Стало відомо, скільки пробув на фронті ексгравець збірної Росії, якого ліквідували ЗСУ

Колишній гравець збірної Росії Євген Бугаєв пробув на війні перед ліквідацією близько двох місяців.

Про це повідомляє телеграм-канал Baza.

Відомо, що він отримав осколкове поранення та йому відірвало руку. Рідним обіцяють, що невдовзі окупанта привезуть до них для поховання.

Бугаєв був засуджений до 9,5 років в'язниці. Тоді його покарали за збут наркотиків. Через це він вирішив відправитися на війну проти України.

За свою професійну кар'єру росіянин виступав за московське Торпедо, томську Томь, Хімки та Краснодар. Також на Євро-2004 зіграв за національну збірну.

Нагадаємо, раніше інший російський футболіст Тимур Осмоловський, який воював у складі російських окупаційних військ, був ліквідований бійцями ЗСУ.