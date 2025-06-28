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Ексгравець ЛНЗ та Металіста перейшов у казахстанський клуб

Олександр Булава — 28 червня 2025, 15:19
Ексгравець ЛНЗ та Металіста перейшов у казахстанський клуб
Владислав Наумець
Ордабаси

Колишній півзахисник черкаського ЛНЗ Владислав Наумець продовжить кар'єру у чемпіонаті Казахстану. 26-річний гравець підписав контракт з Ордабаси.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Перехід відбувся на правах вільного агента, оскільки напередодні ЛНЗ оголосив про відхід футболіста. Інші деталі угоди не розголошуються.

"Цього сезону бажаємо Владу підкорювати нові виклики у нашому клубі. Ласкаво просимо до сім'ї", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо півзахисник раніше грав у структурі київського Динамо, захищав кольори Миная, Чорноморця, Металіста та ЛНЗ.

У минулому сезоні на його рахунку 16 матчів в УПЛ, в яких він відзначився голом.

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