Вихованець Динамо залишив Ордабаси: клуб вирішив не продовжувати угоду

Казахстанський клуб Ордабаси оголосив про завершення співпраці з українським півзахисником Владиславом Наумецем.

Про це повідомляє пресслужба команди.

Термін контракту Владислава із "синьо-білими" закінчився, клуб вирішив не продовжувати подальшу співпрацю.

"Футбольний клуб Ордабаси повідомляє про те, що український півзахисник Владислав Наумець покинув команду у зв'язку із закінченням терміну дії контракту.

Дякуємо Владиславу за роботу, професійне ставлення до справи та час, проведений у складі нашої команди, і бажаємо йому успіхів у подальшій кар'єрі, міцного здоров'я та нових досягнень!", – йдеться у заяві.

У сезоні-25/26 Наумець провів у футболці казахського колективу 13 матчів, виходячи переважно на заміну. У цих поєдинках відзначився 1 голом та 2 асистами.

Нагадаємо, що Владислав приєднався до складу Ордабаси у червні минулого року. Раніше півзахисник грав у структурі київського Динамо, захищав кольори Миная, Чорноморця, Металіста та ЛНЗ. У складі юнацької команди "біло-синіх" двічі став переможцем чемпіонату України U-19 (16/17 та 17/18).