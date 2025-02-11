Фундація в УАФ: Белбек прокоментувала благодійну роботу організації

Очільниця благодійного фонду "Фундація УАФ" Олена Белбек прокоментувала роботу організації у напрямку допомоги українцям.

Про це функціонерка розповіла на підсумковій пресконференції.

"УЄФА та ФІФА фокусуються на цілях сталого розвитку, які були запропоновані ООН – їх 17. Ми маємо вісімнадцяту ціль – допомога країні та суспільству. Це, власне, головна причина, чому ми вирішили заснувати "Фундацію".

Ми хочемо використовувати абсолютно всі ресурси які маємо, щоб допомагати всім вразливим групам. В період з червня по січень 2025 року нам вдалось зібрати 15 мільйонів гривень.

Ми вже маємо позитивний досвід співпраці з Німеччиною та Італією. Донати УАФ складають не більше 20 відсотків і ми плануємо зменшити цю цифру.

Ми організували дитячі табори ще влітку, але згодом знайшли гроші для продовження проєкту, щоб він тривав цілий рік. Наш фокус на футболі та психологічній підтримці дітей з прифронтових регіонів. На це ми залучили 4 мільйони гривень та відправили 300 дітей у закордонні табори.

Ми залучаємо іноземні асоціації, щоб все це відбувалось закордоном. Спортивна реабілітація – ми почали над цим працювати ще до засновування "Фундації". Ми збирали під час Євро та Ліги націй на протези для наших військових. Окрім того, ми зібрали понад 3 мільйони гривень на протези", – розповіла Белбек.