Олександрія назвала суперників, з якими зіграє на другому турецькому зборі

Став відомий список спарингів Олександрії на другому турецькому зборі, який пройде з 1 по 15 лютого.

Список матчів оприлюднила пресслужба клубу.

4 лютого команда Руслана Ротаня зіграє з польською Віслою (Плоцьк) та данською Фредерісією. На 8 лютого також заплановано два контрольні матчі – з латвійськими Лієпаєю та Аудою.

Ще через чотири дні на Олександрію чекає суперництво з чемпіоном Молдови Петрокубом (учасником загального етапу Ліги конференцій-2024/25) та грузинською Іберією. Закриє збори друга команда України 15 січня двома поєдинками із ще одним представником Латвії – ФК Ригою, віце-чемпіоном Вірсліги сезону-2024. 17 лютого команда повернеться до України.

Розклад спарингів Олександрії

4 лютого – Вісла (Плоцьк, Польща), Фредерісія (Данія)

8 лютого – Лієпая (Лієпая, Латвія), Ауда (Кекава, Латвія)

12 лютого – Петрокуб (Хинчешти, Молдова)

12 лютого – Іберія 1999 (Тбілісі, Грузія)

15 лютого – два матчі з ФК Рига (Латвія)

Олександрія пішла на перерву в чемпіонаті другою в турнірній таблиці. Друга частина сезону УПЛ-2024/25 відновиться наприкінці зими: базова дата проведення матчів 18-го туру – 22 лютого. Свій перший офіційний матч у 2025-му році команда Ротаня проведе із Зорею.