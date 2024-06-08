Сім українських команд заявлять у Другу лігу свої дублі — джерело
Сім українських футбольних клубів заявлять свої резервні команди для виступу у Другій лізі.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
За інформацією джерела, у новому сезоні чемпіонату зіграють другі команди Вереса, Полісся, Колоса, Металіста-1925, Олександрії, Ворскли та Лівого берега.
Зазначимо, що у минулому розіграші Другої ліги вже грали дублі деяких клубів: Карпати-2, Рух-2, Кремінь-2, МФК Металург-2.
Раніше джерело повідомляло, що чемпіонат може відбутися за двома сценаріями.
У першому варіанті команди розподіляються на дві групи по 12 команд, грають у два кола, після чого два переможці груп у стикових матчах визначають команду, яка виходить у Першу лігу напряму.
У другому варіанті клуби діляться на три групи по вісім команд та грають у три кола. Переможці та другі місця утворюють півфінальні пари, після чого у кубковому форматі визначаються переможці ліги.