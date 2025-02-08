Олександрія провела два спаринги за день: перемогла німців, і програла середняку Латвії
ФК Олександрія
Олександрія продовжує підготовку до другої половини сезону-2024/25. "Містяни" провели два матчі за 1 день на тренувальних зборах в Туреччині.
У першому поєдинку суперником українців став німецький Фрайберг з четвертого дивізіону. "Агрономи" без проблем розібралися із суперником, забивши йому 4 м'ячі без відповіді.
А другим суперником Олександрії став середняк чемпіонату Латвії Лієпая. Команди видали яскравий матч, у якому українці програли з рахунком 2:3.
Товариський матч
8 лютого
Олександрія – Фрайберг 4:0
Олександрія – Лієпая 2:3
Нагадаємо, напередодні колишній захисник Динамо та Зорі Антон Боль став гравцем Олександрії.