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Олександрія провела два спаринги за день: перемогла німців, і програла середняку Латвії

Микола Дендак — 8 лютого 2025, 22:37
Олександрія провела два спаринги за день: перемогла німців, і програла середняку Латвії
ФК Олександрія

Олександрія продовжує підготовку до другої половини сезону-2024/25. "Містяни" провели два матчі за 1 день на тренувальних зборах в Туреччині.

У першому поєдинку суперником українців став німецький Фрайберг з четвертого дивізіону. "Агрономи" без проблем розібралися із суперником, забивши йому 4 м'ячі без відповіді.

А другим суперником Олександрії став середняк чемпіонату Латвії Лієпая. Команди видали яскравий матч, у якому українці програли з рахунком 2:3.

Товариський матч
8 лютого

Олександрія – Фрайберг 4:0

Олександрія – Лієпая 2:3

Нагадаємо, напередодні колишній захисник Динамо та Зорі Антон Боль став гравцем Олександрії.

Лієпая Олександрія товариський матч

Лієпая

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