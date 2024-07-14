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Захисник Динамо перейшов у Олександрію

Владислав Уткін — 14 липня, 14:10
Захисник Динамо перейшов у Олександрію

Захисник київського Динамо Микита Кравченко став гравцем Олександрії.

Про це повідомила пресслужба "жовто-чорних".

Угода із 27-річним гравцем розрахована до 31 травня 2026 року.

Кравченко є вихованцем Маріуполя. У 2015 році перейшов у Динамо, проте за основну команду киян відіграв лише 8 матчів. Виступав в оренді за донецький Олімпік, ковалівський Колос, СК Дніпро-1 та житомирське Полісся.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Олександрія підписала півзахисника Зорі Дмитра Мишньова. Також "жовто-чорні" підсилились іншим ексзахисником Динамо Артемом Шабановим.

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