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Олександрія може підписати івуарійського захисника – джерело

Андрій Мошкун — 6 липня 2025, 12:54
Олександрія може підписати івуарійського захисника – джерело
ФК Шериф

Футбольний клуб Олександрія цікавиться захисником із Кот-д'Івуару Жосленом Беїратшем.

Про це пише ТаТоТаке.

Повідомляється, що перемовини проходять добре. Якщо трансфер відбудеться, то Беїратш перейде до Олександрії на правах вільного агента.

25-річний центрбек має потужні фізичні дані. Зокрема, його зріст – 192 см. Також Жослен добре грає обома ногами.

Останнім клубом Беїратша, який має досвід виступів в Італії (Джорджоне 1911) та Албанії (Тирана, ФК Динамо), був молдовський Шериф.

Раніше Олександрія з голом новачка розгромно програла чемпіону Хорватії на зборах в Австрії.

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