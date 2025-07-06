Олександрія може підписати івуарійського захисника – джерело

Футбольний клуб Олександрія цікавиться захисником із Кот-д'Івуару Жосленом Беїратшем.

Про це пише ТаТоТаке.

Повідомляється, що перемовини проходять добре. Якщо трансфер відбудеться, то Беїратш перейде до Олександрії на правах вільного агента.

25-річний центрбек має потужні фізичні дані. Зокрема, його зріст – 192 см. Також Жослен добре грає обома ногами.

Останнім клубом Беїратша, який має досвід виступів в Італії (Джорджоне 1911) та Албанії (Тирана, ФК Динамо), був молдовський Шериф.

Раніше Олександрія з голом новачка розгромно програла чемпіону Хорватії на зборах в Австрії.