Збірні України U-16 та U-15 отримали нового головного тренера

Український спеціаліст Олександр Ситник очолив юнацькі збірні України U-16 та U-15.

Про призначення повідомила Українська асоціація футболу.

Адміністрація УАФ вже уклала з тренером угоду про співпрацю терміном на 1 рік.

Там наголосили, що розвиток системи юнацьких збірних – один з пріоритетів в роботі УАФ.

Нагадаємо, цього року юнацька збірна України U-16 візьме участь у першому раунді відбору Євро-2026 (U-17). За результатами жеребкування наша команда опинилася в групі 1, де в жовтні протистоятиме Італії, Чорногорії та Естонії.

Також у попередніх планах юнацької збірної України U-16 цього року – виступ у товариських міжнародних турнірах. Юнацька збірна України U-15 через НТЗ і контрольні матчі готуватиметься до кваліфікації Євро-2027 (U-17), яка стартуватиме восени 2026 року