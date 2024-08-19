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Піхальонок: Нема різниці, хто забиває голи, головне — це перемога команди

Андрій Яросименко — 19 серпня, 12:19
Піхальонок: Нема різниці, хто забиває голи, головне — це перемога команди
Олександр Піхальонок
ФК Динамо

Півзахисник київського Динамо Олександр Піхальонок вважає, що немає різниці в тому, хто забиває голи, головне, що команда перемагає.

Його слова передає ПРОФУТБОЛ Digital.

"У нас багато гравців і рівноцінних замін. Тому ми готові грати і на третій, і на четвертий день. Звісно, я дуже радий, що забив Рейнджерс і Карпатам. Але немає різниці, хто забиває. Головне – перемога нашої команди", — сказав Піхальонок.

Зазначимо, що Піхальонок перейшов у склад киян на початку червня 2024 року, останнім клубом Олександра був Дніпро-1. В минулому сезоні він забив 6 м'ячів та зробив 6 асистів у 31 матчі за дніпрян.

Нагадаємо, Динамо у плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2024/2025 зустрінеться із Ред Булл Зальцбург. Перший матч проти буде номінально домашнім для киян, та відбудеться 21 серпня у польському місті Люблін на "Люблін Арені", початок — о 22:00 за київським часом.

Матч-відповідь пройде 27 серпня, на домашньому стадіоні австрійців "Ред Булл Арена", початок запланований на 22:00 за київським часом.

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