Хацкевич: Динамо виглядало переконливіше за Рейнджерс

Колишній гравець та тренер Динамо Олександр Хацкевич вважає, що київський клуб у матчі третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти Рейнджерс виглядав переконливіше за суперників.

Його слова передає Sport.ua.

"Якщо оцінювати суто командну гру, то, на мій погляд, все ж таки динамівці виглядали на поле трошки переконливіше. Обидві команди розпочали матч у високому темпі, Рейнджерс навіть зумів достатньо непогано пресингувати киян, але в цілому початок гри був за Динамо. Взаємодія, комбінації були у нашої команди на хорошому рівні, вона створювала моменти та врешті-решт забила гол, відправившись на перерву з прийнятним рахунком.

Єдине, чим можуть бути незадоволені вболівальники та тренерський штаб, це підсумковий рахунок 1:1, тим паче, що завжди прикро втрачати першість на останній хвилині гри. Я бажаю киянам у Шотландії перемоги, тому що навіть не дивлячись на першу гру, шотландці не будуть фаворитами другого матчу", — вважає фахівець.