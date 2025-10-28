Голодюку пропонували очолити Карпати – журналіст

Олег Голодюк, який раніше виступав за львівські Карпати, а зараз є тренером U-19 отримав пропозицію очолити головну команду.

Про це повідомив журналіст та блогер Віктор Вацко.

"Керівництво Карпат не має кандидатури головного тренера на заміну Владиславу Лупашку. Минулого тижня після поразки від Епіцентра (1:3), ще до матчу проти Руху (0:0), була там якась розмова – була зроблена пропозиція Олегові Голодюку очолити першу команду, але він її відхилив", – сказав Вацко.

Після 10 турів Української Премʼєр-ліги підопічні Владислава Лупашка перебувають на 10-й позиції в чемпіонаті, маючи у своєму активі 12 очок."Леви" зуміли здобути лише дві перемоги – над Олександрією та Оболонню.

Раніше наставник команди прокоментував матч проти Руха, який завершився з рахунком 0:0.