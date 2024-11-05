Ще не сказав останнього слова у футболі. Що говорять в день народження Блохіна близькі та одноклубники

Олег Блохін святкує 72 день появи на світ. У знаменну дату ми поспілкувалися з важливими людьми в житті найкращого гравця у історії українського футболу, легенди київського Динамо та тренера, який вивів збірну України у чвертьфінал чемпіонату світу.

На питання Чемпіона відповіли Володимир Безсонов, Анатолій Дем’яненко та донька Олега Володимировича Ірина.

Переможець Кубка володарів Кубків Володимир Безсонов згадує про свого друга часів гри в Динамо наступне:

"Він був великим футболістом, великим у всьому. І він це довів своєю грою. Практично, скільки грав, стільки він найкращим бомбардиром був. Його швидкість, обведення, удар – у нього все було на вищому рівні. На виходах чудово грав... У нього не було слабких місць".

Що стосується особистих якостей, то за словами Безсонова, Блохін був "прекрасною" людиною. Але згадувати будь-які історії відмовився, хоча, за власними ж словами Безсонова, вони з Блохіним тісно спілкувалися: "На той час, коли ми були неодруженими". Згадувати якихось історій не доводиться, бо гуляти, за словами Безсонова, було ніколи:

"Ми 300 днів на рік сиділи на базі. Все спілкування було на базі і на футбольному полі".

Анатолій Дем'яненко піднімав над головою 13 титулів у складі Динамо як футболіст. З "біло-синіми" він ставав чемпіоном України вже як тренер. А ще, як і Безсонов, не один рік провів з Блохіним у одній команді пліч-о-пліч. Про зіркового партнера Дем'яненко сказав наступне:

"Хороший гравець, хороша людина, з якою не було проблем. Коли я прийшов у Динамо й був молодим, він мені допомагав. В нас склалися дуже гарні стосунки. Гравець та Людина з великої літери. Слова, які найкраще характеризують Олега Володимировича? Професіонал. Найкращий футболіст. Стільки грати на такому рівні! Чи міг би Блохін ще принести користь сучасному футболу як тренер? Думаю, так. Тому що досвід у нього величезний. Той величезний успіх на чолі збірної… Він має вагомі знання. Якщо людина стільки грає на високому рівні, усе це відкладається. У якості кого – клубу чи збірної – краще Блохін як тренер? Це важке питання. Вважаю, він добре себе проявив і там, і там".

Та найкраще про Олега Блохіна може розповісти його донька Ірина Блохіна.